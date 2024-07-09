نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: تحريك الأسعار سبيلنا الوحيد.. والسولار تكفته 20 جنيهًا ونبيعه بنصف السعر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكَّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنَّ تحريك الأسعار الطريق الوحيد في هذه المرحلة، مشيرًا: ليسأمامنا كدولة إلا تحريك أسعار".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنَّ بعض الخدمات الخدمات مكلِّفة، وأنَّه نموذج لذلك السولار تكلفته على الدولة تصل إلى 20 جنيهًا ويتم بيعه بمبلغ 10 جنيهات.

وكان "مدبولي" قال إنَّه هسيكون هناك متابعة شهرية لما سيتم تنفيذه من برنامج الحكومة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى شعور المواطن بتغير على أرض الواقع فى أول شهر لعمل الحكومة.

وأضاف رئيس الوزراء: "فى ضوء ما يشهده العالم من متغيرات أردنا التركيز على الـ3 سنوات".

وشدد مدبولي، على الوزراء بضرورة التواصل المستمر مع أطياف المجتمع والتواصل مع البرلمان وأعضاء مجلس النواب، والتأكيد على تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى.

وأوضح أن أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد تضمن التأكيد على العمل كفريق واحد داخل الحكومة، ودور المجموعات الوزارية فى التفعيل والتنفيذ.