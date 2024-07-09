مدبولي: اجتماع الأسبوع المقبل لأول مجموعتين وزاريتين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن الأسبوع المقبل سيشهد أول اجتماع لـ مجموعتين وزاريتين، مؤكدا: "المواطن سيلمس التغيير خلال أول شهر من عمل الحكومة الجديدة".





وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، إنه يتم "التركيز على تنفيذ برامج الحكومة الجديدة بكل جدية". وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، إن "الدولة تعمل على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل كامل"، مضيفا أنه سوف يتم عمل "متابعة شهرية لما يتم تنفيذه من برنامج الحكومة".

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