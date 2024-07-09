رئيس الوزراء: نجحنا في سداد 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبية

جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنه تم تكليف وزير البترول بالاجتماع مع الشركات الأجنية لسداد باقي المتأخرات.





وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة المصرية نجحت في سداد 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبية. وأشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة الجديدة ستقوم بتنفيذ برامج واضحة خلال أول ثلاث سنوات.

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