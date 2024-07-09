جدة - نرمين السيد - مدبولي خلال الجلسة قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن "الخبرة العملية كانت عاملا مهما في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة"، مؤكدا "اختيار أعضاء الحكومة الجديدة تم بناء على رؤية وتقييمات وتنسيق بين جميع أجهزة الدولة".



وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة، نقلته قناة «إكسترا نيوز» أن "معيار الكفاءة والقدرة على الإدارة ووضع رؤية واضحة كانت أهم معايير اختيار الوزراء الجدد".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي: الخبرة العملية كانت عاملا مهما في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.