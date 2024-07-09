رئيس الوزراء: نعمل على حجم هائل من المشروعات في ملف المياه لمواجهة التحديات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة لديها رؤية واضحة للسيطرة على الدين الإجمالي للدولة.





وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة تواجد تحدٍ يتمثل في الموارد الطبيعية للدولة ومنها المياه. وأضاف أنهم يعملون على حجم هائل من المشروعات فيما يتعلق بملف المياه لمواجهة التحديات فيما يتعلق بالموارد الطبيعية.

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