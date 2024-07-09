مصطفى مدبولي: لا نستطيع وضع خطط لمدى زمني بعيد بسبب عدم اليقين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 05:25 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عملت أن يكون البرنامج العمل الخاص بها لمدة 3 سنوات، بسبب عدم اليقين، مضيفًا: ولكن لدينا مستهدفات حتى 2030.

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي له إلى أن بعد أول 18 شهر، وبعد وضوح الرؤية أكثر، ستبدأ الحكومة في وضع خطوات وبرامج تنفيذية لباقي الفترة الرئاسية.

وأوضح أن البرنامج الخاص بأول 3 سنوات لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن وتمس مصلحته بصفة مباشرة

وجدير بالذكر أن وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 4.94 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز فرشوط بمحافظة قنا، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مجزر نصف آلي، وذلك في إطار التوسع في إقامة المجازر المُطورة لتوفير اللحوم الآمنة وفق الاشتراطات الصحية اللازمة.