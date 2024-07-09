مدبولي: كل وزير ملزم بتنفيذ مستهدفات محددة خلال فترة زمنية وسأتابع ذلك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 05:25 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مستهدفات واضحة للحكومة سوف يلمسها المواطن في القريب العاجل.

وقال إن أهم مشكلتين للمواطن، الكهرباء وضبط الأسعار وهما أولوية قصوى للحكومة بكل كوادرها.

وأوضح أنه من الضروري التواصل المستمر مع كل الفئات بدءًا من مجلس النواب والالتزام بحضور الجلسات النوعية في البرلمان.

ولفت إلى ضرورة التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة وكل وزير يكون معه فريق محترف يجهز له الملف الإعلامي لتوصيل الرسائل المهمة لكل المواطنين، وتكون هناك خطوات استباقية ليتفهم المواطن ما تفعله الحكومة، كي لا يتفاجأ بموقف مضاد، لن يكون رد فعل، بل سنبادر بعرض كل التحديات والقرارات لحظة بلحظة.

وقال "تم التأكيد على تنفيذ توصيات الحوار الوطني في المرحلة الأولى، حسب كل محور، وسيكون كل وزير ملزم بتنفيذ هذه التوصيات عبر خطط تنفيذية بتوقيتات محددة، وسأتابع ذلك بنفسي".

وأوضح: "مصداقية الحكومة وثقة المواطن سيتبنى بالالتزام ببرنامج الحكومة، ومتابعة التنفيذ على الأرض، وكل وزير ستكون له مستهدفات واضحة وسنتابع الأداء والتنفيذ وسنرفع التقرير كل 3 شهور لمجلس النواب ومكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي وستكون هناك متابعة شهرية لتنفيذ برنامج الحكومة على الأرض".