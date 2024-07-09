مدبولي: نضع مئات المليارات على تطوير المنشآت

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 05:26 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة تضع مئات المليارات على تطوير المنشآت، والفكرة كانت كيفية إشراك القطاع الخاص لاستدامة الجودة والخدمة للمواطنين.
وأوضح إنه على الوزراء بضرورة التواصل المستمر مع أطياف المجتمع والتواصل مع البرلمان وأعضاء مجلس النواب، والتأكيد على تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى.
وأكد على الوزراء بضرورة التواصل المستمر مع أطياف المجتمع والتواصل مع البرلمان وأعضاء مجلس النواب، والتأكيد على تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى، موضحاً أن أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد تضمن التأكيد على العمل كفريق واحد داخل الحكومة، ودور المجموعات الوزارية فى التفعيل والتنفيذ، مضيفاً أنه تمت مناقشة برنامج الحكومة ومصداقية الحكومة وثقة المواطن ستأتى بالالتزام بتنفيذ ما تم الإعلان عنه داخل برنامج الحكومة وسيكون هناك متابعة شهرية لما سيتم تنفيذه من برنامج الحكومة.
وحول مدة برنامج الحكومة 3 سنوات قال: "فى ضوء ما يشهده العالم من متغيرات أردنا التركيز على الـ 3 سنوات".