مدبولي: نضع مئات المليارات على تطوير المنشآت

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 05:26 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة تضع مئات المليارات على تطوير المنشآت، والفكرة كانت كيفية إشراك القطاع الخاص لاستدامة الجودة والخدمة للمواطنين.

وأوضح إنه على الوزراء بضرورة التواصل المستمر مع أطياف المجتمع والتواصل مع البرلمان وأعضاء مجلس النواب، والتأكيد على تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى.