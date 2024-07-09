مدبولي: معيار الكفاءة والقدرة على الإدارة ووضع رؤية واضحة كانت أهم معايير اختيار الوزراء الجدد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 05:26 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن معيار الكفاءة والقدرة على الإدارة ووضع رؤية واضحة كانت أهم معايير اختيار الوزراء الجدد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة، أن المواطن المصري سيلمس التغيير خلال أول شهر من عمل الحكومة الجديدة.

وأكد مدبولي على حرص الحكومة على تنفيذ برامجها، وضرورة التواصل مع وسائل الإعلام.

وبدأ منذ قليل أول مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.