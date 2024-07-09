مدبولي: وزير التربية والتعليم أكد القدرة على حل مشاكل ملف التعليم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 05:26 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن وزير التربية والتعليم في الحكومة الجديدة أكد القدرة على حل مشاكل ملف التعليم.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة أن معايير اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة تقوم بناء على القدرة على الألمام بالملفات والامتياز برؤية غير تقليدية وخبرة عملية.

وأضاف أن اختيار أعضاء الحكومة الجديدة جاء بناء على رؤية واضحة وحدد على أساس معيار الكفاءة والقدرة على الإدارة.

وأكد مدبولي، إن المواطن المصري سيلمس التغيير خلال أول شهر من عمل الحكومة الجديدة.

وأكد مدبولي على حرص الحكومة على تنفيذ برامجها، وضرورة التواصل مع وسائل الإعلام.

وبدأ منذ قليل أول مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.