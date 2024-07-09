مدبولي: الدولة سددت 25 % من مستحقات الشركات البترولية المتأخرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 05:26 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة سددت 25 % من مستحقات الشركات البترولية المتأخرة، وصار هناك ثقة من الشركاء الدوليين في التزام الدولة في دفع المستحقات، وأنه تم تكليف وزير البترول بالاجتماع مع الشركات الأجنبية لسداد باقي المتأخرات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على الوزراء بضرورة التواصل المستمر مع أطياف المجتمع والتواصل مع البرلمان وأعضاء مجلس النواب، والتأكيد على تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى.

وأوضح مدبولي، أن أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد تضمن التأكيد على العمل كفريق واحد داخل الحكومة، ودور المجموعات الوزارية فى التفعيل والتنفيذ، مضيفاً أنه تمت مناقشة برنامج الحكومة ومصداقية الحكومة وثقة المواطن ستأتى بالالتزام بتنفيذ ما تم الإعلان عنه داخل برنامج الحكومة وسيكون هناك متابعة شهرية لما سيتم تنفيذه من برنامج الحكومة.