مدبولي: الدولة تعمل على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل كامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 05:26 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل كامل.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة أن معايير اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة تقوم بناء على القدرة على الألمام بالملفات والامتياز برؤية غير تقليدية وخبرة عملية.

وأكد مدبولي، إن المواطن المصري سيلمس التغيير خلال أول شهر من عمل الحكومة الجديدة.

وأكد مدبولي على حرص الحكومة على تنفيذ برامجها، وضرورة التواصل مع وسائل الإعلام.

وبدأ منذ قليل أول مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.