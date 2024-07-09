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مدبولي: لدينا رؤية واضحة للسيطرة على الدين الخارجي للدولة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 05:26 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة لديها رؤية واضحة للسيطرة على الدين الخارجي للدولة، مضيفاً أنه لا سبيل لدينا لإصلاح المنظومة المالية سوى بتحريك أسعار بعض الخدمات.

 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل كامل.

 

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة أن معايير اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة تقوم بناء على القدرة على الإلمام بالملفات والامتياز برؤية غير تقليدية وخبرة عملية. 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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