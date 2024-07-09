رئيس الوزراء: الدولة تدعم لتر السولار بـ 10 جنيهات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 05:26 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى،رئيس الوزراء، إن الدولة أعلنت إنه لا سبيل أمامها لإصلاح المنظومة إلا بالتحرك تدريجياً فى أسعار بعض الخدمات، وهو ما يحدث على مدار عام ونص بطريقة متدرجة، موضحا أن تكلفة لتر السولار على الدولة 20 جنيها ويباع بـ 10 جنيهات، ما يعني دعم الدولة للتر السولار بـ 10 جنيهات.

وتابع:" على مدار عام ونصف تحملنا عن المواطن أعباءً كثيرة، واليوم نحتاج تعويض جزء من الدعم ".

وشدد على أن الدولة تضع مئات المليارات على تطوير المنشآت، والفكرة كانت كيفية إشراك القطاع الخاص لاستدامة الجودة والخدمة للمواطنين، موجهَا الوزراء بضرورة التواصل المستمر مع أطياف المجتمع والتواصل مع البرلمان وأعضاء مجلس النواب، والتأكيد على تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى

وأوضح أن اول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد تضمن التأكيد على العمل كفريق واحد داخل الحكومة، ودور المجموعات الوزارية فى التفعيل والتنفيذ.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية ، أنه تم مناقشة برنامج الحكومة ومصداقية الحكومة وثقة المواطن ستأتى بالالتزام بتنفيذ ما تم الإعلان عنه داخل برنامج الحكومة، وسيكون هناك متابعة شهرية لما سيتم تنفيذه من برنامج الحكومة.

وحول مدة برنامج الحكومة 3 سنوات قال " فى ضوء ما يشهده العالم من متغيرات أردنا التركيز على السنوات الثلاث.