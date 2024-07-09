مدبولي: الدولة حريصة على ثبات سعر الدواء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 05:26 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة حريصة على ثبات سعر الدواء وأنه تم الاتفاق على تقديم تبرعات وبنسبة محددة لبعض الأدوية، مضيفاً أن كل المصانع تعمل اليوم بكامل طاقتها مع توافر العملة الأجنبية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة أعلنت إنه لا سبيل أمامها لإصلاح المنظومة إلا بالتحرك تدريجياً فى أسعار بعض الخدمات، وهو ما يحدث على مدار عام ونص بطريقة متدرجة، موضحا أن تكلفة لتر السولار على الدولة 20 جنيها ويباع بـ 10 جنيهات.

وتابع:" على مدار عام ونصف تحملنا عن المواطن أعباءً كثيرة، واليوم نحتاج تعويض جزء من الدعم ".

وشدد على أن الدولة تضع مئات المليارات على تطوير المنشآت، والفكرة كانت كيفية إشراك القطاع الخاص لاستدامة الجودة والخدمة للمواطنين، موجهَا الوزراء بضرورة التواصل المستمر مع أطياف المجتمع والتواصل مع البرلمان وأعضاء مجلس النواب، والتأكيد على تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى

وأوضح أن أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد تضمن التأكيد على العمل كفريق واحد داخل الحكومة، ودور المجموعات الوزارية فى التفعيل والتنفيذ.