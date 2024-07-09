رئيس الوزراء: بذلنا جهدًا كبيرًا على مدار 6 سنوات في تحديث المناهج التعليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 05:26 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا على مدار السنوات الـ6 الماضية في تحديث المناهج ووضع شكل جديد للمناهج التعليمية.

وتابع: هذا الأمر وضعه الدكتور طارق شوقي، وعندما تغير لم نتغير لكننا نستمر على النهج نفسه، إذ إنّ تحديث المناهج يجب أن يتم، وكل تركيزنا على وضع الآليات الفعّالة لتنفيذه على الأرض بطريقة سليمة، ولا نُغيّر مسارات، وحتى لو تغير الأشخاص فإنّنا نسير وفق مسار معين، وما يتغير هو التكتيك الخاص بتنفيذه، وعندما نجد عراقيل على الأرض فإنّنا نطور ونُسرّع الخطى في التنفيذ حتى نحقق المستهدف.

وقال إنّ الأسبوع المقبل سيشهد اجتماع أول مجموعتين وزاريتين وهما "المجموعة الخاصة بالتنمية البشرية" والمجموعة الخاصة بالتنمية الصناعية، مشيرًا إلى أنّه سيكون حريصًا على حضور الاجتماعين.