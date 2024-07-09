ضبط متهم فى المنيا يدير كيان تعليمي بدون ترخيص

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 05:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخص مقيم بمحافظة المنيا، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا، للنصب والإحتيال على المواطنين، ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى – على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المُشار إليه ، وبحوزته (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للكيان المشار إليه وآخرى خالية البيانات "معدة للتزوير" – 2 أكلاشيه بإسم الكيان – مجموعة من كشوفات الأسماء ونماذج إمتحانات فى مواد دراسية مختلفة خاصة بالكيان - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – 2 دفتر إستلام نقدية - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى") .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.