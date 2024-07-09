ضبط طرفي مشاجرة في حادث تصادم مروري بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 05:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص يشهر سلاح أبيض ويروع المواطنين حال إستقلاله سيارة "ملاكى" بنطاق محافظة القاهرة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، بين كلٍ من طرف أول (طالبين "أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه" وبحوزته سلاح أبيض "تم ضبطه" والآخر قائد السيارة) ، طرف ثانى (3 عمال) لإصطدام الطرف الأول حال إستقلالهما السيارة بأحد العمال من الطرف الثانى، مما أدى لحدوث مشاجرة بينهم تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب ونتج عنها إصابة أحد العمال من الطرف الثانى بكسر بالذراع .

على الفور تم ضبط طرفى المشاجرة والسيارة والسلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.