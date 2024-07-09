عاجل- رئيس الوزراء: "الكهرباء وضبط الأسعار".. أولوية الحكومة الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أكَّد المهندس مصطفى مدبولي، مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيله الجديد أنَّ أزمة انقطاع الكهرباء وضبط الأسعار، مشكلتان تواجها المواطن، موضحًا أنَّ للملفين أولوية قصوى للحكومة بأكملها.

الهدف من عمل برنامج الحكومة لمدة 3 سنوات هو تنفيذ خطة على مدى قصير

وأضاف «مدبولي»، خلال تصريحات له في مؤتمر عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من عمل برنامج الحكومة لمدة 3 سنوات هو تنفيذ خطة على مدى قصير.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه أكد على تواصل الوزراء مع وسائل الإعلام من خلال فريق إعلامي جيد، لعرض التحديات على المواطنين.

وقال المهندس مصطفى مدبولي، إنه جرى عقد أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد، اليوم، وجرى تكليف الوزراء بالعديد من الملفات، مؤكدا: «الحكومة كلها بتشتغل فريق واحد»، موضحا أنه جرى تسليم برنامج الحكومة الجديدة لمجلس النواب، لتبدأ اللجان النوعية في البرلمان اعتبارا من الغد، مناقشة البرنامج.

وأضاف “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي، أنه وجه الشكر لكل وزراء الحكومة السابقة على الجهد اللذين بذلوه في ظل تحديات كبيرة.