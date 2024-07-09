مدبولي: تجربة وقف تخفيف الأحمال اليوم هدفها قياس حجم الاستهلاك من الوقود

جدة - نرمين السيد - الدكتور مصطفى مدبولى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه كلف المحافظين إجراء تجارب على الأرض بوقف تخفيف الأحمال لقياس الاحتياجات الحقيقية والضرورية من الوقود.





وقال هذا لا يعنى وقف تخفيف الأحمال من اليوم ولكن الهدف من اليوم هو تجربة لمعرفة القياس الفعلي لحجم الاستهلاك من الوقود. وأوضح أنه تم تكليف وزير البترول بالاجتماع مع الشركات الأجنبية لسداد باقي المتأخرات، موضحا إنه تم سداد 25% من مستحقات الشركات الأجنبية.

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