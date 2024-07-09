رئيس الوزراء: بدون حل الفجوة الدولارية سنظل عرضة للصدمات

جدة - نرمين السيد - الدكتور مصطفى مدبولي

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن حل الفجوة الدولارية بين موارد الدولة واحتياجاتها ضروري لعدم التعرض للصدمات.





وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه بدون حل الفجوة الدولارية خلال الفترة المقبلة سنظل عرضة للصدمات. وأوضح رئيس الوزراء أن شحنات الوقود التي تم الاتفاق على شرائها لحل مشكلة الكهرباء تصل تباعًا.

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