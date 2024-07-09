مصطفى مدبولي: نعمل على تنفيذ خطة واضحة لتقليل حجم الدين الأجنبي والمحلي

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنه يتم العمل على تنفيذ خطة واضحة لتقليل حجم الدين الأجنبي والمحلي.





وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لا سبيل لإصلاح المنظومة المالية سوى تحريك أسعار بعض الخدمات.

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