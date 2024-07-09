مدبولي: تقليل الزيادة السكانية خلال فترة معينة سيساعد على سد عدد من الفجوات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن "تقليل الزيادة السكانية خلال فترة معينة سيساعد على سد عدد من الفجوات"، مؤكدا أن "الدولة تعمل على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل كامل".





وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن "الدولة عملت على تحديث المناهج ومستمرة في هذا الملف"، مؤكدا: "المواطن سيلمس التغيير خلال أول شهر من عمل الحكومة الجديدة". وتابع: "ملف الصحة أولوية كبيرة للدولة"، مضيفا: "إنشاء المجموعات الوزارية بهدف التنسيق بين جميع الجهات"، بالإضافة إلى "التأكيد على ضرورة خروج توصيات المجموعات الوزارية لإنهاء القرارات والإجراءات العاجلة".

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