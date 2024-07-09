مدبولي: ملف الصحة أولوية كبيرة للدولة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن "الدولة تعمل على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل كامل"، مضيفا أن "ملف الصحة أولوية كبيرة للدولة".





وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن "الدولة عملت على تحديث المناهج ومستمرة في هذا الملف"، مؤكدا: "المواطن سيلمس التغيير خلال أول شهر من عمل الحكومة الجديدة".

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