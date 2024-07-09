نادي الصيد المصري بالإسكندرية: موقف تاريخي عادل من الرئيس السيسي بإرجاء إخلاء مقر النادي العريق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 06:32 مساءً - تتقدم مجلس إدارة نادي الصيد المصري بالإسكندرية برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة والمدير التنفيذي والعاملين وأعضاء النادى وأسرهم ورياضيين الاسكندرية بكل الشكر والعرفان والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية، لموقفكم التاريخي العادل بإرجاء إخلاء مقر النادى العريق الذي تأسس في عام 1939.

وقال النادي في بيانه «إنها نظرة أبوية لشباب وأبناء الاسكندرية وأعضاء النادي وأبطاله الدوليين لما عهدناه من سيادتكم بالاهتمام بالجانب الاجتماعي والرياضي والتنموي لأبنائكم».

ونفى مجلس إدارة نادي الصيد بالإسكندرية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن تقدم رئيس مجلس إدارة النادي وجميع أعضاء مجلس الإدارة، باستقالتهم الأحد، احتجاجا على تنفيذ قرار هدم النادي.