تخليدًا لذكراه.. اللافتة الجديدة لمركز شباب إبشان باسم الراحل أحمد رفعت

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 06:32 مساءً - قال اللواء علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، إن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أصدر قرارا رقم 987 لسنة 2024، بإطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت على مركز شباب إبشان التابع لإدارة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأسه، تخليدًا لذكراه وسيرته الطيبة طوال مسيرته الرياضية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن قرار إعادة التسمية جاء تكريمًا للاعب الراحل أحمد رفعت، الذي كان لاعبًا بارزًا في منتخب مصر ونادي مودرن سبورت وكان نجمًا كرويًا شرف مصر على المستوى الدولى.وكان محافظ كفر الشيخ قد أدى واجب العزاء لأسرة اللاعب الراحل "أحمد رفعت"، يوم الأحد الماضي، بقرية إبشان مركز بيلا، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن اللاعب أحمد رفعت مثل منتخب مصر تحت قيادة كيروش خلال بطولة كأس العرب بقطر 2021، حيث لعب 4 مباريات، وسجل هدفًا في مرمى السودان وآخر ضد الأردن، كما صنع هدفًا ضد النشامى في ذات المباراة بالدور ربع النهائي، وقال عنه كيروش أحمد رفعت موهبة كروية موهوبة وطبيعية كان لاعباً ساحرًا وماهرًا وساعد ذلك في جذب الأنظار إلى استادات كرة القدم، من أجل كرة القدم ومصر.

الافته الجديدة لمركز شباب ابشان باسم الراحل أحمد رفعت

اللواء علاء عطية محافظ كفر الشيخ

وضع لافتة باسم احمد رفعت على مركز شباب ابشان