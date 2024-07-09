نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تم نقل خامات من التكية المولوية؟.. وما سر زيارة الـ 17 دقيقة؟| "دوت الخليج" تنفرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت على صفحات الفيس بوك خلال ساعات نهار أمس الإثنين 8 يوليو حول وصول عربة إلى التكية المولوية الكائنة في منطقة الخليفة، وأن تلك العربة قامت بتحميل مواد تخص عمليات الترميم وذلك بشكل غير قانوني، وأمد أحد المصادر بوابة دوت الخليج الإلكترونية بصور حصرية لتلك المواد، وهو ما نشرنا تنويه حوله تحت تساؤل ما الذي يجري في التكية المولوية؟

مصدر مطلع

ورد مصدر مطلع في وزارة السياحة والآثار، على ما تم نشره وأفاد أن ما يتم في التكية المولوية بالفترة الحالية هو إعادة جرد لما كان قد تم تخزينه بها من مواد والتي كانت تخص البعثة الإيطالية التي كانت تعمل في التكية منذ 2009 ثم أنهت عملها وتركت تلك المواد والتي أصبحت بموجب القانون ملك للمجلس الأعلى للآثار، حيث كان يتم استخدامها في عمليات الترميم بناء على قرارات كانت تصدر من الأمين العام السابق الدكتور مصطفى وزيري.

زيارة للتكية

وتوجه محرر جريدة دوت الخليج الإلكترونية إلى التكية المولوية والتي فيها مقر إدارة منطقة الخليفة حيث وجدنا مديرة عام آثار الخليفة لمشاهدة ومعاينة الأمر على الواقع، وقالت في حديثها إلى دوت الخليج، إنها منذ توليها مسؤولية التكية المولوية آخر عام 2020 ولا تخرج أي مواد إلا بقرار من الأمين العام وتسجيل لتلك المواد، وتحديدًا في الواقعة الأخيرة تم صدور إشارة من النيابة بخروج مواد ترميم تم طلبها من إحدى المناطق، وقد رفضت خروج تلك المواد حتى يتم جرد المخازن وإعادة إدخال تلك البنود لكي تخرج بشكل رسمي وقانوني.

مسؤول بأمن الآثار

وزار محرر دوت الخليج التكية المولوية حيث وجدت المواد التي تم الادعاء بأنها خرجت من التكية موجودة، وأكد مسؤول الأمن، بأنه لم تأت عربات أمس الإثنين 8 يوليو لتحميل أي مواد، وهو بنفسه كان مشرفًا على التكية، وأن ما أثار اللغط هو زيارة إحدى الشخصيات، والتي يدور حولها العديد من الشائعات، وقد زار التكية لمدة 17 دقيقة، ومن بعدها انتشرت شائعة وجود عربة يتم تحميلها بمواد الترميم.

مسؤول بالمجلس الأعلى للآثار

فيما أكد أحد مسؤولي المجلس الأعلى للآثار، أنه تم تشكيل لجنة فحص ومتابعة لكل ما يتم في التكية، والتي تأكدت من وجود مواد الترميم في أماكنها ولم يتم نقل أي شئ وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي أوضحتها مدير آثار الخليفة بشأن تلك المواد.

وتجولت كاميرا بوابة دوت الخليج الإلكترونية في أنحاء التكية المولوية اليوم وكانت اللجنة منعقدة وموجودة في التكية والتي عاينت على المواد التي تم جردها، وقد حصلت “دوت الخليج” على المستندات المؤيدة لكلام مدير المنطقة وكذلك تم التقاط عدد من الصور للخامات التي كان من المفترض أنها نُقلت أمس وهو موجودة على أحد أسطح المكان ليتم معاينتها من المختصين بعد جردها وإثباتها في مخازن التكية المولوية.

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