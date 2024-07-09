محافظ مطروح يعتمد 9 رخص بقانون التصالح ويشدد على تفعيل الإجراءات

جدة - نرمين السيد - خالد شعيب محافظ مطروح

اعتمد خالد شعيب محافظ مطروح، 9 رخص نموذج 8، والتي تم الانتهاء من البت فيها بمركز مرسي مطروح، والمحالة من قانون التصالح السابق رقم 17، وذلك في إطار جهود التيسير على المواطنين بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح.





وشدد محافظ مطروح على سرعة تفعيل إجراءات قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية موجها مزيد من العمل بكافة مراكز المحافظة للبت في الطلبات التي تنطبق عليه الشروط وتحفيز المواطنين للحصول على رخصة البناء طبقا لقانون التصالح ودفع 75٪، فقط من قيمة التصالح في حالة دفع إجمالي قيمة المبلغ مرة واحدة. ووجه محافظ مطروح، لمجالس المدن بسرعة فحص الطلبات التي لا يوجد بها مستند ملكية وسرعة عرضها من الأمانة الفنية على لجنة البت الفنية، وفي حالة الرفض لعدم وجود مستند الملكية فإنه تم التوجيه لإدارة الأملاك، بالمراكز بضرورة منح الأولوية في التقنين طبقا للقانون التمليك رقم 182، وقرار المحافظ 140 لسنة 2021. وأكد محافظ مطروح، أنه بموجب هذا التقنين يستطيع المواطن معاودة التقدم على التصالح، بالتقدم في المركز التكنولوجي للحصول على شهادة البيانات محتفظا بالرسوم التي سبق أن سددها 25%.

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