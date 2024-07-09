أبرز تصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي بالعاصمة الإدارية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - الدكتور مصطفى مدبولى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم "تكليف الوزراء في أول اجتماع للحكومة بالعديد من الملفات"، موجها الشكر للوزراء السابقين لما بذلوه من جهد كبير.





وتابع مدبولي: نؤكد دائما على عمل الحكومة كفريق واحد، منوها إلى "التنسيق بين جميع الوزارات في جميع الملفات". وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمرًا صحفًيا عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة.

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