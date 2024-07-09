حنفي جبالي: نشكر الرئيس السيسي على مبادرته في دعم الحوار الوطني

جدة - نرمين السيد - المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته في دعم الحوار الوطني، مضيفًا أنه حوار مستمر ومتواصل ومخرجاته سوف تعرض على مجلس النواب لكي تنفذ، ونعمل على تطبيق ما يتفق منها مع الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والتشريعات القائمة".



وتابع رئيس مجلس النواب: "نثمن دور الحوار الوطني وهو حوار بين فئات الشعب المختلفة والرئيس السيسي أوضح أن مخرجات الحوار الوطني سوف تعرض على مجلس النواب لإقرار ما يتم منها في ضوء الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب".

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