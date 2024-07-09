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وزير الأوقاف يستقبل الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يستقبل الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور سامي محمد ربيع الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ الأستاذ الدكتور سامي محمد ربيع الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية  الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيه وزيرًا للأوقاف.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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