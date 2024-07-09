محافظ أسوان يوجه بحل أزمة انقطاع المياه في منطقة وسط المدينة

تفقد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان محطة مياه فريال بقدرة 250 لتر / ثانية حيث استمع إلى شرح أبعاد المشكلة، والحلول الجاري تنفيذها من رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي المهندس عبد الصبور الراوي وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلاً عن القيادات التنفيذية بالمحافظة.





جاء ذلك فى أولى جولاته الميدانية للوقوف على شكوى أهالى مناطق وسط المدينة من تكرار انقطاع وضعف مياه الشرب، والعمل على انتظامها

ووجه محافظ أسوان بإعداد خطة متكاملة من لعرضها على المحافظ لوضع حلول عاجلة وسريعة للقضاء على مشاكل انقطاع وضعف المياه، وخاصة بمناطق وسط المدينة لرفع أي معاناة عن كاهل المواطن الأسواني على الوجه الأكمل، مكلفاً بضرورة التفاعل الفورى مع أى شكاوى جماهيرية، والتنوية المسبق بوقت كافى عن أى انقطاع للمياه بغرض تنفيذ أعمال الصيانة أو الربط أو خلافه، مع توفير عربات المياه فى المناطق المستهدفة لعدم تعرض المواطنين لأى معاناة خلال فترات الإنقطاع للمياه.

وتفقد الدكتور إسماعيل كمال مركز خدمة العملاء بفريال التابع للشركة حيث أطمأن من المواطنين على مستوى الأداء، وآلية تقديم الخدمات المختلفة لهم، وقد أشادوا بإجراءات المعاملات المتنوعة، مؤكداً ضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات، في ظل ميكنة هذه الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية ضمن خطة التحول الرقمي للشركة حيث يقدم مركز خدمة العملاء كافة الخدمات للمواطنين سواء المتعلقة بسداد الفواتير، والاستعلام، والتعاقد على العدادات، واستقبال الشكاوى، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وغيرها.

وعقب ذلك قام محافظ أسوان بتفقد أعمال تنفيذ الهوية البصرية للمحافظة بخزان المياه العلوي الرئيسي، والذي يقوم بتنفيذه الفنانين التشكليين مها جميل، وعلى عبد الفتاح بارتفاع 8 أمتار لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري له، لوجوده في منطقة حيوية بجوار مكتبة مصر العامة بميدان العقاد.