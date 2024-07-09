يستمع للمرضى.. محافظ المنوفية يزور مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة

تفقد إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة (جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري) بمجمع مستشفيات ميت خلف شبين الكوم.





وجاء ذلك لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، ورافقه الدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الصحة، الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، الدكتور مصطفي أبو حليمة مدير المستشفي، المحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

وتفقد المحافظ أقسام الداخلي وغرفة الأشعة وعيادة العظام والاستقبال بالمستشفي، واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى عن الخدمات الطبية في كل الأقسام وعدد المترددين عليها ومواعيد دخول المرضى وتأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم حتى تماثلهم الشفاء، وقام بالاطلاع على تذاكر الدخول ودفاتر الحضور والانصراف وسجلات قيد الحالات المرضية للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق وتوافر كل الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية لضمان التعامل الفوري مع حالات الطوارئ والمترددين.

وخلال تفقده، أجرى المحافظ حوارا مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة منذ دخولهم المستشفى وتوافر كل الاحتياجات الطبية اللازمة لهم لتلقى العلاج اللازم وحتى تماثلهم للشفاء، مكلفا إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بمراجعة سجلات الحضور والانصراف لأطقم الأمن ومنظومة النظافة بالمستشفى، كما قام بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية علي عمال النظافة والأمن بالمستشفى دعما لهم.

ومن جانبه أكد المحافظ على أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالمنظومة الصحية ودعمها بجميع الإمكانات اللازمة وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الصحة ووضعه على رأس أولويات منظومة العمل وتلبية مطالب واحتياجات المرضى للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.