محافظ الغربية يتابع تجميل عروس الدلتا بزارعة أشجار الزينة

وجه أشرف الجندي محافظ الغربية، بمتابعة أعمال تجميل وزراعة أشجار الزينة، بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة.





يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تنفيذ أعمال التجميل والتطوير للشوارع والميادين الرئيسية، بشكل مستمر لإظهار المحافظة، بالشكل الجمالي والحضاري الذى يليق بها، و يلقى استحسان أبناء عروس الدلتا والمترددين عليها من المحافظات المجاورة.

ووجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والاحياء بمواصلة استكمال أعمال التجميل والتشجير لكافة الميادين بشكل منتظم، والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن طبقا للمواصفات المطلوبة لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة القصوى من الأشجار لتحسين الصحة العامة للمواطنين.