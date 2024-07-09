- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - محافظ الدقهلية يقوم بجولة تفقدية لعدد من المخابز
ووجه المحافظ حديثه إلى صاحب المخبز، قائلا: "يجب أن يكون الوزن 425 جرام، إزاي يطلع ناقص، فرد صاحب المخبز بأنه لم يبدأ العمل"، فقال له المحافظ وانا هقعد معاك كمان ساعة لما أشوف الشغل".
يذكر بأن اللواء طارق المرزوق محافظ الدقهلية، وصل المحافظة يوم السبت الماضي، ولكنه لم يجلس فى المكتب وبدأ جولاته فى المحافظة من أول يوم، وتعرف على مشاكل المحافظة على الطبيعة.
وقام بعدة جولات بمفرده دون أن يصطحب مسئولًا، وفى أوقات متأخرة من الليل واكتشف انتشار القمامة فى عدد من الأماكن الحيوية، بمنطقة جامعة المنصورة، ووجه برفع القمامة وعمل أحواض زرع بدلا منه.
كما قام بجولة صباحية على المخابز لمتابعة مدى رضا المواطنين على الخدمة والاستماع إلى الشكاوى على أرض الواقع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليلا بمفرده تفقد الشوارع وصباحا في المخابز.. محافظ الدقهلية يستمع للشكاوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.