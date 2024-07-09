ليلا بمفرده تفقد الشوارع وصباحا في المخابز.. محافظ الدقهلية يستمع للشكاوى

قام طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية على عدد كبير من المخابز بمدينة المنصورة، وأثناء الجولة عنف صاحب مخبز بعد أن كشف المحافظ بأن هناك عجز في وزن الرغيف.





ووجه المحافظ حديثه إلى صاحب المخبز، قائلا: "يجب أن يكون الوزن 425 جرام، إزاي يطلع ناقص، فرد صاحب المخبز بأنه لم يبدأ العمل"، فقال له المحافظ وانا هقعد معاك كمان ساعة لما أشوف الشغل".

يذكر بأن اللواء طارق المرزوق محافظ الدقهلية، وصل المحافظة يوم السبت الماضي، ولكنه لم يجلس فى المكتب وبدأ جولاته فى المحافظة من أول يوم، وتعرف على مشاكل المحافظة على الطبيعة.

وقام بعدة جولات بمفرده دون أن يصطحب مسئولًا، وفى أوقات متأخرة من الليل واكتشف انتشار القمامة فى عدد من الأماكن الحيوية، بمنطقة جامعة المنصورة، ووجه برفع القمامة وعمل أحواض زرع بدلا منه.

كما قام بجولة صباحية على المخابز لمتابعة مدى رضا المواطنين على الخدمة والاستماع إلى الشكاوى على أرض الواقع.