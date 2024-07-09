محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى الإيمان ويأمر بعلاج حالات على نفقته (صور)

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جدة - نرمين السيد - الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
وخلال جولته الليلية، التي بدأت الساعة الواحدة صباحاً بعد منتصف الليل، تفقد خلالها اللواء دكتور هشام أبو النصر، بعض أقسام مستشفى الإيمان العام بغرب أسيوط، والتقى بعض المرضى والمواطنين المترددين على المستشفى، واستمع إلى أراءهم حول جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم واستفسر منهم عن طلباتهم واحتياجاتهم والاستجابة لها في الحال.
ووجه المحافظ، بعلاج 3 حالات على نفقته الخاصة، وشملت حالات توفير الدواء لمريض عن طريق هيئة التأمين الصحي، ونقل مريض للعلاج بقسم الباطنة بالمستشفى وشراء كيس دم له على نفقته الخاصة لسرعة علاجه، ونقل مريض من مستشفى الشاملة لعلاجه بمستشفى الرمد للعيون؛ مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة والوحدات الصحية والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين.
وأكد المحافظ، أن الغرض من الزيارة المفاجئة للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية على الطبيعة والتي تقدم للمرضى، ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة دون سابق إنذار وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين وإثابة المتميزين.
وتفقد محافظ أسيوط بعض الأقسام بمستشفى الإيمان والشاملة واطمئن على انتظام العمل وصحة المرضى ووجه وكيل وزارة الصحة، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالمستشفيات للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات ودراسة الاحتياجات، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه، لافتًا إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم القطاع الصحي والنهوض بالمستشفيات، وتمكنهم من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.
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