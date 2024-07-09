محافظ مطروح يثمن جهود الدولة فى الاهتمام بالثروة الحيوانية

جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن استعدادات المحافظة لانطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بدءًا من يوم السبت 13 يوليو الجارى ولمدة شهر، وذلك بجميع الإدارات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية.





وثمن محافظ مطروح جهود الدولة فى الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض موجها لرؤساء المدن والقرى بمدن ومراكز المحافظة بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح أعمال الحملة، مع الإعلان الجيد عنها لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره فى حماية الماشية والحفاظ عليها. وأوضح الدكتور عبد المجيد عبد الحكيم مدير مديرية الطب البيطري بمطروح، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ لجميع الأطباء والعاملين بالإدارات البيطرية بجميع مدن ومراكز المحافظة الثمانية لتحقيق المستهدف من الحملة وتحقيق نسبة تغطية تحصينية كاملة من تعداد الماشية بمطروح للحد من ظهور حالات مرضية مناشدا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ومن ثم الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.

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