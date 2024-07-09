إكسترا نيوز: الاحتلال سمح بعبور 6 شاحنات مساعدات فقط من معبر كرم أبو سالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 08:26 مساءً - قال كريم رجب مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن الأزمة الإنسانية تتفاقم في قطاع غزة، وهذا يرجع إلى الإجراءات التعسفية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المساعدات التي تعبر من الأراضي المصرية إلى معبر كرم أبو سالم حيث لا تسمح القوات إلا بمرور 6 شاحنات من المساعدات، وعبرت 6 شاحنات من الوقود، وهذا عدد ضئيل مما أدى إلى انتشار رقعة الجوع في مناطق مختلفة، كما وصف برنامج الأغذية العالمي هذه الأزمة بأنها أزمة مقلقة لأن حوالي مليون شخص يعانون من الجوع.

وأضاف «رجب»، خلال رسالة على الهواء، «يتم أيضا منع دخول الأدوية والمستلزماتت الطبية مما أدى إلى أوضاع صحية كارثية كما وصفت منظمة الصحة العالمية هذه الأوضاع بأنها أيضا مقلقة للغاية في ظل تزايد أعداد الجرحى المصابين وكذلك المرضى بالأمراض المعدية فضلا عن ارتفاع معدل وفيات الأطفال الذين يتعرضون إلى نقص الغذاء، وأيضا بسبب توقف بعض المستشفيات وخروجها عن الخدمة نتيجة لعدم وجود الوقود الكاف بالاضافة إلى استمرار العمليات العسكرية».

وأشار مراسل اكسترا نيوز، إلى خروج مستشفى المعمداني في مدينة غزة عن الخدمة؛ لأن قوات الاحتلال أجبرت المستشفى على إخلائها من المرضى، موضحا أنه تم العثور على جرافات بالقرب من معبر رفح من الجانب الفلسطيني وهذه الجرافات تعمل على نطاق واسع بتجريف المباني السكنية، وكذلك إجراء بعض العمليات التي تعمل على توسيع المنطقة العازلة في هذا الطريق بدءا من معبر رفح من الجانب الفلسطيني وصولا إلى منطقة تل السلطان في رفح الفلسطينية في أقصى المناطق الغربية.

وأتم: «تتسم منطقة تل السلطان باحتوائها على عدد كبير من المباني السكنية التي تستهدفها طائرات الاحتلال بإطلاق النيران عليها، فضلا عن عمليات النسف والتدمير لذلك تشهد المنطقة عمليات عسكرية مكثفة وأيضا لم تترك قوات الاحتلال دور العبادة، وكان آخرها مسجد سعد فى تل السلطان التي دمرته قوات الاحتلال».