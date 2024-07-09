زاره في مقر المحافظة.. البابا تواضروس يهنئ محافظ الإسكندرية الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 08:26 مساءً - زار قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم مقر محافظة الإسكندرية لتقديم التهنئة الفريق أحمد خالد بتوليه منصبه الجديد محافظًا للإسكندرية.

ووصل قداسته مساء اليوم، إلى مبنى المحافظة وكان في استقباله والوفد المرافق الفريق أحمد خالد والمهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم نائب المحافظ واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة.

قدم قداسة البابا التهنئة للفريق أحمد خالد بتوليه منصب محافظ الإسكندرية متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة.

كما استمع قداسته لرؤية المحافظ الجديد للقضايا المتعلقة بمستقبل المحافظة.

رافق قداسة البابا خلال الزيارة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.