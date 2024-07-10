الأرصاد: ظاهرة قوية تؤثر على طقس الأربعاء

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جدة - نرمين السيد - ارتفاع درجات الحرارة
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.
ومن المتوقع أن يسود يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.
وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء.
حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.
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