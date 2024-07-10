3 جولات ميدانية.. كدواني يطمئن على الخدمات المقدمة لأهالي المنيا

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جدة - نرمين السيد - محافظ المنيا خلال الجولات الميدانية
وتفقد المحافظ مستشفى سمالوط التخصصي، حيث تابع انتظام سير العمل بجميع الأقسام، كما أجرى حوارًا مع المرضى وذويهم، استفسر خلاله عن الخدمة المقدمة منذ دخولهم المستشفى وآلية تعامل الأطقم الطبية معهم.
ووجه محافظ المنيا، خلال جولته في المستشفى، بسرعة توفير أماكن لانتظار أهالي المرضى، وذويهم؛ لتلاشي وجود تكدس، مع توفير جميع سبل الراحة اللازمة لهم، فضلا عن تشديد الحراسة والتأمين والحماية المدنية بالمستشفى، وتوفير الكوادر المدربة في هذا المجال.
وانتقل كدواني إلى المستشفى العام والمركز الطبي بسمالوط، حيث استمع محافظ المنيا إلى شرح تفصيلي عن الخدمات الطبية المقدمة في جميع الأقسام؛ للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق للمواطنين، وتوافر الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية والتزام الأطقم الطبية وطاقم التمريض بنوبتجيات العمل.
وزار المحافظ مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حيث تابع مدى الالتزام التام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات للمواطنين، موجهًا بتقديم كل التسهيلات للمواطنين، وأوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل بهذا الملف الحيوي.
واستجاب المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين لوجود حفر يعيق المارة بشارع المشرحة خارج المستشفى التخصصى لتوصيل الصرف الصحى؛ حيث كلف رئيس المركز بإنهاء أعمال التوصيل وسرعة ردم الحفر.
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