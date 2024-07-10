خبير عسكري: نتنياهو يفضل استمرار الحرب على غزة لتجنب المساءلة

أشاد اللواء أيمن عبد المحسن، الخبير العسكري، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بمجلس الشيوخ، بالدور الذي تلعبه مصر في حل القضية الفلسطينية بشكل عام، وفي سبيل وقف العدوان على غزة بشكل خاص منذ السابع من أكتوبر 2023.





جاء ذلك، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، والذي يذاع على قناة cbc الفضائية.

وقال عبد المحسن، إن جهود مصر ليست جديدة؛ بل تمتد منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي لغزة، مشددا على أن مصر تستند إلى مجموعة من الثوابت في مساعيها لوقف إطلاق النار، ورفض عمليات القتل الممنهج للشعب الفلسطيني. كما تعمل على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي قدمت اتفاقًا مقبولًا من الطرفين بشأن وقف إطلاق النار، وتضمن أيضًا صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة إعمار غزة.

وأضاف عبد المحسن أن تعنت إسرائيل عرقل مفاوضات السلام، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يفضل عدم التورط في إيقاف الحرب لتجنب المساءلة عن الأحداث التي جرت.