نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع 600 حالة تعدٍ على الطريق العام والتحفظ على مركبات توك توك مخالفة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم في التعامل مع المخالفات والتعديات على الطرق العامة وتكثيف حملات رفع الإشغالات لتوفير حرم امن لسير المواطنين.

حيث تم تنفيذ الحملات في شوارع المجزر الالي واللبيني ومدخل المنشية ومنطقة عمارات الفيصلية.

وقد أسفرت الحملات عن رفع ٦٠٠ حالة إشغال للمحال والمقاهي والباعة الجائلين والتحفظ علي عددًا من مركبات التوك توك للسير عكس الاتجاه وبالشوارع الرئيسية والتي ساهمت في تيسير الحركة المرورية

وكلف محافظ الجيزة بمواصلة الحملات علي مدار اليوم وتطبيق مواعيد غلق المحال التجارية وفقًا للمواعيد المحددة.

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