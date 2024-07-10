التحالف الوطني: نقدم الخدمات لـ 13.5 مليون أسرة في كل المحافظات

جدة - نرمين السيد - أكد حاتم متولى، عضو اللجنة التأسيسية لـ التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وعضو مؤسس بمؤسسة حياة كريمة، أن فكرة تأسيس التحالف الوطنى؛ جاءت لتوحيد جهود الجمعيات الأهلية والخيرية، ويكون المظلة الجامعة للعمل الأهلى التنموى فى مصر.





جاء ذلك، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc"، والذي يذاع على قناة dmc الفضائية، التابعة لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وشدد على أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يملك قاعدة بيانات مسجل عليها 13.5 مليون أسرة، تكون بتوحد قواعد البيانات مع تكرار تقديم الخدمات. وتابع: "تم منع تكرار تقديم خدمات فى شهر رمضان الماضى لـ 400 ألف شخص، وتمت إعادة توجيهها لأسر مستحقة"، مشيرا إلى أن الفرد المستحق يحصل على دعم غذائى، ونقدى، وطبى، متابعا: "نقوم بتنويع الخدمات، وفى الوقت نفسه نقوم بالانتشار الجغرافى".

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