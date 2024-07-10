استمرار الموجة الحارة وشبورة على هذه المناطق.. تفاصيل طقس الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أهم التفاصيل المتعلقة بـ طقس اليوم الأربعاء، على جميع الأنحاء.





وتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشفت الأرصاد عن طقس حار رطب على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار، بينما من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 39 28

العاصمة الإدارية 40 27

6 أكتوبر 39 27

بنها 38 26

دمنهور 37 26

وادي النطرون 38 27

كفر الشيخ 38 27

المنصورة 38 27

الزقازيق 39 28

شبين الكوم 39 27

طنطا 38 26

دمياط 34 27

بورسعيد 34 27

الإسماعيلية 40 26

السويس 39 26

العريش 36 26

رفح 35 25

رأس سدر 41 27

نخل 39 21

كاترين 34 19

الطور 36 26

طابا 37 27

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 36 25

العلمين 33 24

مطروح 34 25

السلوم 34 22

سيوة 37 23

رأس غارب 39 28

الغردقة 40 30

سفاجا 40 29

مرسى علم 38 30

شلاتين 41 28

حلايب 36 30

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 39 26

بني سويف 40 26

المنيا 40 26

أسيوط 41 26

سوهاج 41 27

أسوان 43 29

الوادي الجديد 42 26

أبوسمبل 42 29

قنا 42 30

الأقصر 42 29