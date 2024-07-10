حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 11-7-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 08:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 11-7-2024

مهنياً: يمنحك المثلث الفلكي الناري بين القمر من الاسد والشمس في برجك ثقة متزايدة بنفسك والقدرة الكبيرة على إنجاز المطلوب منك بامتياز يحالفك الحظ ويؤمن لك ارباح غير منتظرة توفر لك الاستقرار المادي والتحرر المعنوي ما يجعلك تسيطر على الاوضاع فتتخذ قرارات حاسمة وجديدة تخدم مخططاتك

عاطفياً: لا تتردّد في مصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك تجاهه، والتعبير عن حبك العميق له

صحياً: مناسبة اجتماعية تتعرف فيها إلى أصدقاء جدد يحثونك على مشاركتهم أنشطتهم الرياضية

حظك اليوم برج الثور الخميس 11-7-2024

مهنياً: المثلث الفلكي الناري يجعلك تدخل في مرحلة استراحة عودة الى البيت والاهتمام بالامور الشخصية الاولاد الاهل اجواء غير سلسلة مطلوب منك ان تركز طاقاتك على الامور الجيدة وان تحافظ على سلامتك وتعتمد الوقاية ولا ترم نفسك في المجهول

عاطفياً: تمرّ بيوم صعب مع الحبيب لكنه عابر، صارحه لحل الأمور العالقة بينكما والعودة إلى سابق عهدكما

صحياً: خير الأمور الوسط، فلا تكثر من تناول الطعام، ولا تنقطع عنه كيفما كان، حذار

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 11-7-2024

مهنياً: تتاح أمامك فرصة ذهبية تحت تاثيرات المثلث الفلكي الناري الذي يضوي على اكثر امنياتك واحلامك وطاقتك ويقدم لك تاثيرات فلكية مهمة تضوي على شخصيتك وتقدم لك مفاجات سارة مهنيا وتوفيق في اعمالك وتكثيف تحركاتك واتصالاتك الحظ معك الجو مريح افراح واحتفالات

عاطفياً: حان الوقت لمصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يستحق، وينتظر إعلان ذلك على أحرّ من الجمر

صحياً: خصّص بعض الوقت للرياضة على الرغم من كثرة انشغالاتك، فأنت بحاجة إليها

حظك اليوم برج السرطان الخميس 11-7-2024

مهنياً: وجود القمر في الاسد في البيت الثاني بيت المال يقدم لك فرصة ثمينة وتسويات مالية امتحانات مفاوضات حاول ان تتحرك وتبرمج اعمالك حتى تحصل على المزيد من الفرص للتقدم تربح تكسب او تباشر بمشاريع جديدة.

عاطفياً: ما كنت تنتظره من الشريك يتحقق بالكامل، ولن تكون مضطراً إلى مضاعفة جهودك

صحياً: ما قمت به حتى الآن يكفي نوعاً ما لاستعادة وزنك الطبيعي، يلزمك بعض الوقت للوصول إلى الهدف المنشود

حظك اليوم برج الاسد الخميس 11-7-2024

مهنياً: توقَّع ازدهاراً يأتي عن طريق اتصالاتك وعلاقاتك العامة، ما يجعلك تعيش يوم مميز رائع يضوي على خصالك الجميلة وتتفتح الطموحات والاحلام يوم مثاليةتحت تاثيرات المثلث الفلكي المناري لتقدم اطروحة مسابقة جامعية افكارك سريعة وحظوظك قوية كل الحسابات الفلكية تشير الى ان كل شيء يسير نحو الافضل

عاطفياً: المزاجية مع الشريك تدفعه نحو الابتعاد تدريجياً. إذا كنت مهتماً به، فحاول تحسين تصرّفاتك معه

صحياً: شارك الأولاد في ألعابهم ولا سيما كرة السلة أو كرة القدم، هذا مفيد لك صحياً ويحرك الدورة الدموية

حظك اليوم برج العذراء الخميس 11-7-2024

مهنياً: تعيش يوما متعبا مع وجود القمر في معاكسة مع برجكمن الاسد ولا تنسى تاثيرات بلوتون من الدلو الذي يعذبك ويحمل معه ضغوط يجب عليك ان تنتبه مهنيا وان تكون ذكيا كي لا تضطر الى الابتعاد عن الاضواء ابتعد عن المشاكل والتحديات فكّر ملياً قبل القيام بأي مشروع ولا تغامر كثيراً

عاطفياً: تشعر بميل إلى التغيير والتقدّم والتطوّر، تساعدك الظروف على ذلك، وتبدو واثقاً بنفسك

صحياً: أنت تعلم أنّ عضلات قلبك ضعيفة، ومع هذا لا تتوقف عن التدخين، حتى لو خففته منذ مدة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 11-7-2024

مهنياً: يحالفك الحظ تحت تاثيرات القمر من موقع مناسب من الاسد ما يعني هيصة احتفالات تكبر اسهمك تسويات زيارات لقاءات بداية مرحلة مهمة تكون فيها الاقوى بين الابراج لا يوجد اي سبب كي تتذمر كل شيء تركز عليه تحققه من انفراجات ومبادرات

عاطفياً: مصارحة الحبيب لك تعيد الطمأنينة وراحة البال إلى المنزل وتعزز العلاقة بينكما

صحياً: إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة

حظك اليوم برج العقرب الخميس 11-7-2024

مهنياً: فترة وجود القمر في الاسد تجعل من هذا اليوم يوما ضعيفا حمل تعب اهتمامات متطلبة على اعصابك وافكارك ودراستك مطلوب منك ان تتاكد من كل شيء من اي خطوة او مبادرة او اي قرار من الافضل انتظار الى الايام المقبلة

عاطفياً: أدرس خطواتك بدقة، لا تغامر بعلاقتك بالحبيب، فأنت لا تطيق فراقه وتضيع في غيابه

صحياً: أنت أقوى من أن تتغلّب عليك شهيتك، وتجعل أبواب معدتك مفتوحة على شتى أنواع المأكولات

حظك اليوم برج القوس الخميس 11-7-2024

مهنياً: تطل على يوم مثمر الضوء اخضر يعطيك مجال للتفوق والقدرة على المتابعة ممنوع الاستسلام من افضل الايام تحت تاثيرات المثلث الفلكي الناري الذي يجعلك الرقم الاصعب في هذه المعادلة الفلكية بحيث يخيم الربح والمكاسب المالية والمعنوية على اجواءك المهنية والشخصية.

عاطفياً: لا بد من أن تقف على رأي الشريك في أمور حساسة، فالتفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى

صحياً: تكثر الكتب والمجلات العلمية التي تقدم أفضل النصائح للحصول على صحة سليمة، لا بأس من الاطلاع عليها

حظك اليوم برج الجدي الخميس 11-7-2024

مهنياً: يحمل هذا اليوم اهتمامات مالية وارباح تساعدك في ترتيب امورك المالية في نوع من اخذ وعطا مفاوضات كثيرة القمر في الاسد يحمل اشغال كثيرة جيدة ويفسح في المجال للتطور الدراسي والتقدم المهني مباحثات ومفاوضات وحلول مالية واجوبة لمسائل عالقة

عاطفياً: كن صابراً مع الحبيب، فأنت لم تسئ الاختيار في علاقتك العاطفية، بالحكمة تعود الأمور إلى طبيعتها

صحياً: لا تكن من أصحاب الرأي المتصلّب، ليّن الأمور بعض الشيء وهدّئ من روعك

حظك اليوم برج الدلو الخميس 11-7-2024

مهنياً: تاثيرات المثلث الفلكي الناري تخلق علامات استفهام وتشويش فتقع تحت تحت تاثيرات ثقيلة وضاغطة ومزعجة تهدد استقرارك ويشير الى ازمات وتردد وجمود خيبة امل كبيرة صحيا معنويا دراسيا كن حذر ولا تحسم الامور

عاطفياً: مزيد من العراقيل في طريق تصحيح العلاقة بالشريك، لكن الإرادة موجودة وهذا مهمّ للمحاولة مجدّداً، فلا تيأس

صحياً: كن أقوى من كمية صغيرة من الطعام لكنّها تحتوي على ما يسبب لك مشكلات صحية

حظك اليوم برج الحوت الخميس 11-7-2024

مهنياً: لا تزال تنعم باجواء مناسبة جدا مع وجود القمر في الاسد الصديق ان كل ما تريده تحصل عليه صفحة جديدة تفتحها اخبار ولا اجمل تطورات مهمة نشاط وعي سرعة خاطر افكار ذكية نتائج باهرة وتصحح الامور العالقة والغير العالقة.

عاطفياً: يوم مناسب للقيام بعمل يتطلب تعاوناً مع الشريك، ويكون على أتمّ الاستعداد للتعاون إلى أقصى حد

صحياً: تتميز هذا اليوم بحيوية لا تعرفها منذ مدة طويلة، ويحسدك الجميع عليها