نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة.. وصول صناديق أسئلة امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والجبر والهندسة الفراغية للجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، وصول صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 لمراكز توزيع الأسئلة المتضمنة امتحانات مادة الجيولوجيا لطلاب الشعبة العلمية" علوم" والجبر والهندسة الفراغية لطلاب علمي رياضة، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، بمحافظتي القاهرة والجيزة، منذ قليل، تحت حراسة مشددة من قبل قوات الشرطة.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تسليم مظاريف الأسئلة البلاستيكية المغلقة بالشمع الاحمر لرئيس كل لجنة امتحانية مع تحرير محاضر استلام وتوقيع رئيس كل لجنة على محضر استلام مظروف الأسئلة الخاص بلجنته في حضور الشرطة المرافقة للصناديق الحديدية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان الدور الأول، اليوم الأربعاء في مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة لطلاب الشعبة العلمية “العلوم”، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، في ثامن أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024.