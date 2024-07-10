نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة 2024، امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة لطلاب الشعبة العلمية" علوم"، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب الشعبة العلمية " رياضة"، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، في ثامن أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.

مواصفات امتحان علم النفس والاجتماع 2024

جدير بالذكر أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان علم النفس والاجتماع، حيث يتضمن الامتحان على 46 سؤال منهم 44 سؤال اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي بإجمالي درجات 60 درجة.

المتبقي من جدول الثانوية العامة 2024

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.