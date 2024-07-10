سفير مصر لدى روسيا يبحث مع عضو مجلس الفيدرالية تحضيرات منتدى برلمانات بريكس

جدة - نرمين السيد - السفير نزيه النجاري

بحث السفير نزيه النجاري سفير مصر في موسكو، مع اليكسي بوشكوف عضو مجلس الفيدرالية الروسي، التحضيرات الجارية لعقد منتدى برلمانات دول البريكس، والذي ستنطلق أعماله اليوم الأربعاء في مدينة "سان بطرسبرج" بمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.





وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أن اللقاء تناول أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال المنتدى، بما في ذلك مستقبل دور تجمع البريكس في النظام الدولي متعدد الأطراف. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التفاعل والتواصل بين برلمانات الدول الأعضاء والعمل على نشر المعلومات والبيانات الإيجابية عن التجمع؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي.

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