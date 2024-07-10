جدة - نرمين السيد - سفارة مصر في بوليفيا

أقام السفير حاتم النشار سفير مصر لدى بوليفيا احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو، بحضور نائبة وزيرة الخارجية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ومدير مكتب نائب رئيس الجمهورية والأنبا يوسف أسقف الأقباط الأرثوذكس في بوليفيا وتوابعها بأمريكا اللاتينية وكبار المسئولين والمجتمع الدبلوماسي ورموز وأبناء الجالية المصرية والعربية، فضلاً عن عدد كبير من الشخصيات البارزة سياسياً واقتصادياً وإعلامياً.





واستعرض السفير المصري الدور المهم الذي لعبته الثورة في تاريخ مصر الحديث وتطرق إلى علاقات التعاون الثنائية على مدار العقود الستة الماضية بمختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والفرص المتاحة لكلا البلدين خلال المرحلة القادمة في المجالات التجارية والاستثمارية.

من ناحية أخرى، وفي إطار احتفالات مصر بثورة يوليو المجيدة واحتفالات العاصمة لاباز بأعيادها الوطنية، أقامت السفارة المصرية وبالتنسيق مع وزارة الثقافة ومحافظة لاباز عرض "ألف ليلة وليلة" على المسرح القومي لمدة يومين متتاليين، وقد تضمنت فقرات فنية وموسيقية ومأكولات شعبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارة مصر في بوليفيا تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.